Vallecrosia, il nuovo revisore dei conti è il commercialista Paolo Covre

Vallecrosia. E’ il commercialista Paolo Covre il nuovo revisore dei conti unico del Comune di Vallecrosia per il triennio 2019/2021. Lo ha annunciato ieri in consiglio comunale il sindaco Armando Biasi che ha spiegato che il nominativo è stato estratto a sorte da un elenco in Prefettura, come prevede la legge.

Il compenso del revisore è stato stabilito in 5.841,00 euro annui.