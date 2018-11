Vallecrosia. E’ in poche centinaia di metri, tra il “solettone sud” e le spiagge, che si concentrano le ricerche di Rita Martini, 74 anni, la pensionata ex volontaria della Caritas, la cui scomparsa è stata denunciata dalla sorella il 27 novembre scorso dalla sorella.

E’ nel perimetro compreso tra il tratto del fiume Verbone che costeggia via Roma e il mare, infatti, che il fiuto dei cani molecolari dell’unità cinofila dei carabinieri di Firenze continua a portare i soccorritori.

Alle ricerche hanno preso parte anche i vigili del fuoco del Nucleo Speleologico Alpino e Fluviale (Saf) e del Af-Ucl, con gli agenti della polizia locale, i carabinieri della stazione di Vallecrosia e la protezione civile.

di 32 Galleria fotografica ricerche rita martini









Rita Martini



Praticamente identico il tragitto compiuto in un due momenti diversi dai due cani molecolari in forza all’unità cinofila fiorentina. Entrambi sono partiti dall’ abitazione di via Angeli Custodi e hanno percorso la strada, fino all’incrocio con via Roma; quindi, sono saliti sul solettone nord per poi attraversare l’incrocio con via Colonnello Aprosio e dirigersi verso il mare, percorrendo via Cristoforo Colombo.

Al momento le ipotesi più probabili sono che la donna sia finita nel fiume o in mare. Il fiuto dei segugi sembra però seguire tracce che portano al fiume. Si pensa che l’anziana possa essere deceduta, anche se è difficile al momento stabilire le cause. L’ipotesi del suicidio non è esclusa, anche se sembra che Rita non abbia dimostrato segni di depressione.