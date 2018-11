Vallecrosia. Continuano senza sosta le ricerche di Rita Martini, 74 anni: la pensionata abitante in via Angeli Custodi data per dispersa lo scorso 27 novembre.

La scorsa notte, dopo le indicazioni date dai cani molecolari dell’unità cinofila dei carabinieri di Firenze che hanno ristretto il perimetro delle ricerche tra la foce del torrente Verbone e le spiagge, a cercare Rita sono state, la scorsa notte, le squadre ricerca persone della protezione civile di Vallecrosia, Soldano e Bordighera.

Le ricerche sono poi riprese stamattina con il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di La Spezia che scandagliano i fondali antistanti Vallecrosia e l’unità cinofila del 115 impegnata nelle ricerche nel letto del torrente. Oltre agli uomini a terra e in mare, la capitaneria di porto ha attivato l’elicottero in stanza a Sarzana affinché sorvoli lo specchio acqueo per coadiuvare le ricerche.

Presenti anche carabinieri e polizia locale, oltre a protezione civile, associazione alpini e rangers d’Italia.