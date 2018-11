Vallecrosia, cantiere ex hotel Impero. Oggi la bonifica

Vallecrosia. Verrà terminata oggi la bonifica del cantiere dell’ex hotel Impero di via Primo Maggio. Lo ha annunciato ieri sera, durante il consiglio comunale, il sindaco Armando Biasi rispondendo all’interpellanza sul tema presentata dai consiglieri di minoranza.

“Un risultato importante è già stato ottenuto con lo smantellamento della gru che era lì da anni e creava un forte disagio per i residenti”, ha detto il consigliere Cristian Quesada, “Ora bisogna che i proprietari facciano qualcosa per sanare la situazione dell’area, diventata ricettacolo per i topi”.

“Come sapete è stato imposto alla proprietà di intervenire alla messa in sicurezza sotto il profilo igienico sanitario dell’area”, ha risposto Biasi, aggiungendo che stamani si sarebbero conclusi i lavori di bonifica e annunciando che la proprietà ha “intenzione di ripresentare il progetto, per la terza volta, per la riqualificazione dell’ex hotel Impero pagando di nuovo gli oneri di urbanizzazione”.