Vallecrosia, all’oratorio Don Bosco si celebra la giornata dell’Immacolata

Vallecrosia. 8 dicembre 1841, nella sacrestia di San Francesco d’Assisi a Torino, Don Giovanni Bosco incontra Bartolomeo Garelli, inizia così l’esperienza dell’oratorio. A 177 anni di distanza l’oratorio-centro giovanile don Bosco di Vallecrosia si prepara a vivere una festa davvero spaziale.

La giornata inizierà con la Santa Messa alle 10 a seguire aperitivo per gli adulti e cioccolata calda e tornei per i più piccoli. Alle 12.30 tutti nel campo da calcio per il consueto cerchio mariano, in memoria proprio della prima Ave Maria detta dal santo torinese con Garelli.

Alle 12.45 pranzo condiviso, il primo verrà offerto dall’oratorio, per il secondo verranno condivise le pietanze portate dai convenuti. Alle 14 inizierà il grande gioco dal titolo DBNEXT, ambientato in un oratorio del futuro, con giochi virtuali e non. Prenderanno parte a questo gioco tutti i ragazzi dalla prima elementare in su.

Per i ragazzi delle superiori è stato predisposto un torneo di calcio nel campo sportivo. Dopo una rappresentazione dei ragazzi del gruppo di teatro alle 16.45 verrà offerta la merenda a tutti i partecipanti. Mentre nel salone parrocchiale si svolgerà un piccolo concerto della scuola di musica Pentagramma.

Insomma ci sono tutti gli elementi per una giornata indimenticabile. Per ulteriori info e iscrizioni (entro domenica 2 dicembre) rivolgersi allo 0184 290014 o al bar dell’oratorio o alla mail oratorio.vallecrosia@donbosco.it.