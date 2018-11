Vallebona piange Dante Rossi “Scardè”. Suonatore di Genis nelle bande cittadine

Vallebona. La comunità del piccolo borgo nell’entroterra di Bordighera piange Dante Rossi “Scardè”, morto ieri a 91 anni. Conosciutissimo in paese e non solo, Dante suonava il Genis (flicorno contralto), nella banda di Vallebona, ma, all’occorrenza, anche in quelle di altre cittadine limitrofe.

Intorno alla famiglia di Dante, si è stretto il Gruppo Alpini di Bordighera, di cui è socio il figlio Flavio, alpino.

“Partecipiamo al dolore della famiglia per la dipartita dell’amico Dante”, ha scritto Ferruccio Poggi, a nome del Gruppo Alpini.

Oltre al figlio Flavio, Dante lascia la moglie Elsa, la figlia Lorella, la nuora Anna, il genero Gino, i nipoti Cristiano, Erika, Giulia, Daniele con Oana, Angelo e Fabio.

I funerali saranno celebrati alle 10,30 di sabato 24 novembre nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire a Vallebona.