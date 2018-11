Valle Roya isolata per frana: chiuso anche il traforo del Tenda

Tenda. Valle Roya isolata a causa della frana. Ieri sera tra Breil-sur-Roya e Saorge, si è verificata una frana che ha causato la chiusura della RD6204, rendendo la valle tagliata in due.

Il sindaco di Breil, André Ipert, in un post di Facebook ha dichiarato che“La strada resta chiusa, i tecnici stanno liberando l’area dal masso che è caduto ieri sera, in mattinata verrà un geologo che valuterà lo stato della roccia al fine di permettere i lavori di messa in sicurezza e riapertura della strada”.

Questa mattina, invece, in misura preventiva, è stato chiuso anche il tunnel di Tenda in entrambe le direzioni, rendendo di fatto impossibile il raggiungimento delle località dell’alta Roya e la Liguria. In tarda mattinata, secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco di Cuneo, verrà riaperto al transito.

Agli automobilisti si consiglia di raggiungere la Liguria tramite l’A6 Torino-Savona e l’A10 Genova-Ventimiglia.