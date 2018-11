Union Riviera Rugby, l’Under 18 conferma il primo posto in classifica

Imperia. Incontro di vertice per il primo girone di qualificazione in quel di Imperia per la Union Riviera Rugby under 18. Arriva la Rugby Ligues 2, prodotto del vivaio del Levante ligure. L’obiettivo è confermare il primo posto in classifica e così è.

La squadra gioca ad orologeria, il gruppo è coeso e la partita è vera. Yannick Sega è un tre quarti molto duttile e si capisce l’interesse già della Federazione ai tempi delle Accademie zonali. Pazienza, cresce, eccome in Provincia di Imperia, con tutti i suoi compagni. Sega va in meta dopo cinque minuti. C’è battaglia per molto tempo e solo al 20’ del primo tempo gli ospiti vanno in meta, ma non trasformano. Si è parità, poi Savona segna ancora, ma i ragazzi della Union non ci stanno e reagiscono da par loro, segnano ancora con Sega, Marasco trasforma in una giornata ventosa e non facile per i piazzatori. Il primo tempo si conclude quindi sul 12-10 per i corsari.

Il risultato è in bilico. La Union rientra in campo con la giusta mentalità e va ancora in meta con Sega, per la trasformazione della premiata ditta Marasco, indi segna ancora, anche se il vento impedisce il gioco al piede, le trasformazioni e i calci di punizione. In ogni caso bottino pieno con punto di bonus e coro unanime di plauso, con l’addetto stampa Iannone che segnala le convinzioni del tecnico Flavio Perrone a ci va una particolare nota di merito per la capacità avuta nel trasmettere ai ragazzi quanto era stato detto negli spogliatori: cuore testa e tecnica, forti degli allenamenti intensivi svolti durante le ultime settimane.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 3 (II GIORNATA RITORNO)

Amatori Genova – FTGI Embriaci/2 22/5

Union Riviera – FTGI Rugby Ligues/2 26/15

Classifica: Union Riviera punti 22, FTGI Rugby Ligues/2 14, Amatori Genova 6, FTGI Embriaci/2 5.