Una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte per le giovanili del Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Fine settimana con luci e ombre per le giovanili del Ventimiglia Calcio. Bilancio: una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte.

Gli allievi 2002 hanno pareggiato (2-2) nella partita casalinga con l’Imperia, per i granata doppietta di Sparma. Pari con identico risultato anche per gli allievi 2003 che hanno affrontato – in trasferta – la Virtus. Reti granata di Zambrano e Croese. Pesante sconfitta, invece, dei giovanissimi 2005 nella trasferta a Molassana: è finita 5-0 per i padroni di casa. Unica consolazione: il Molassana è probabilmente la squadra più forte di tutto il campionato.

Vittoria per gli esordienti 2007 che ospitavano il Don Bosco Valleintemelia. Finale: 3 tempi a 0 per i granata. Sconfitta infine per per gli esordienti 2008 (col Don Bosco), per i pulcini 2008 (con il Taggia) e i pulcini 2009 (con il Dolceacqua).