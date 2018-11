Un villaggio di Natale in piazza della stazione. Bordighera ci riprova

Bordighera. Una pista di pattinaggio sul ghiaccio con dimensioni minime di 13 x 18 metri e noleggio di pattini. Un Villaggio di Natale con almeno dieci “casette” in stile nordico, albero decorato, e una festa all’aperto per celebrare il Capodanno in piazza della stazione ferroviaria. E’ l’oggetto del bando indetto dal Comune di Bordighera che vorrebbe realizzare, dal 6 dicembre al 6 gennaio, un’attrazione a tema da inserire nel calendario di eventi e manifestazioni per il periodo natalizio.

Il villaggio dovrà restare aperto anche nelle sere di sabato, domenica e giorni festivi. Tutte le spese saranno a carico di chi vincerà il bando. Il Comune, invece, non spenderà un euro.

Di seguito il bando completo in versione pdf: Bando