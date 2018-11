Triora. Un’edizione record da incorniciare, quella che è giunta a termine questa domenica, del 5° Memorial Angelo Pavan – Corcorso Fotografico Nazionale, che ha visto ben 98 partecipanti con le loro 578 opere presentate.

Nonostante un meteo, non dei più clementi, il Centro Culturale “La Strega” di Triora è stato invaso da fotoamatori e pubblico, che hanno potuto ammirare l’esposizione su stampa, delle migliori 120 foto e la proiezione di tutte le opere ammese.

Presenti alla premiazione fotoamatori provenienti da tutta Italia, il sindaco di Triora Massimo Di Fazio, l’assessore Giacomo Oliva ed il consigliere comunale Fulvio Bianchi. A fare gli onori di casa, l’ideatore dell’evento Fabio Pavan, insieme al presidente Roberto Faraldi dell’Associazione Turistica Pro Triora coadiuvato dalla sua instancabile squadra.

Come da consuetudine, anche in questa edizione non sono mancate le novità. La presenza di un tema libero, che ha fatto da catalizzatore a tutta la migliore produzione fotografica amatoriale, un tema obbligato dal titolo “Un calendario per Triora” dedicato esclusivamente al territorio comunale di Triora, la presenza del Contest Facebook e tra i premi speciali da segnalare quello dedicato specificatamente alla drone photography.

Notevole successo ha riscosso la realizzazione e presentazione, da parte dell’organizzazione, di un calendario di generose dimensioni composto da 13 pagine, impreziosite nei dodici mesi dalle migliori foto del tema obbligato. Per concludere nel migliore dei modi l’evento, non poteva mancare come da tradizione, l’imperdibile e ricco rinfresco curato in modo meticoloso dalla Pro Loco di Triora.

Un successo che cresce di edizione in edizione grazie al patrocinio ed al sostegno del Comune di Triora, al patrocinio della Uif (Unione Italiana Fotoamatori) ed al prezioso sostegno di coloro che hanno creduto e continuano a credere in questo evento: FotoVideoRenata, Olio Roi, Ristorante Albergo Santo Spirito, Ditta Benza, B&B La Stregatta, La Strega di Triora, Pane di Triora, B&B La Tana delle Volpi, Ristorante Pizzeria L’Erba Gatta, La Bottega di Maì, Osteria A L’Avrigu e Golden Cup.

Vincitore assoluto di questa quinta edizione, proveniente da Latina, è stato proclamato Bartolomeo La Gioia.

Per il Tema Libero:

Primo classificato Azelio Magini di Arezzo

Secondo classificato Elisa Poggi di Stella

Terzo classificato Marco Cavaliere di Bari

Opere segnalate:

Giovanni Artale di Palermo

Maria Teresa Carniti di Crema

Maurizio Loviglio di Savona

Premi Speciali:

Migliore Foto Sportiva a Vincenzo Bianco

Migliore Foto Macro a Debora Gaudioso

Migliore Ritratto a Antonio Semiglia

Migliore Figura Ambientata a Marco Zurla

Miglior Panorama a Massimo Gramegna

The Best Drone Photography a Lorenzo Nobile

Menzione by Fotosport.eu a Sammartino Marco

Premio Speciale Angelo Lanteri a Giorgio Ciliberto

Il Contest Facebook ha visto il seguente risultato:

Primo classificato Mauro Caruso

Secondo classificato Ascari Fabiano

Terzo classificato Andrea Biondo

Premio Under 18 a Nadia Robiglio

Premio Under 18 secondo posto ex aequo a:

Virginia Braida

Tosca Carnevale

Giada Forte

Marta Forte

Lorenzo Gallina

Mattia Lupoi

Premio al Fotoclub con più partecipanti: Fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo

I fantastici dodici che impreziosiranno il calendario “Triora 2019″ sono:

Andrea Biondo

Antonella Carolì

Claudio Cecchi

Mario Chiaiese

Valentina Pulinetti

Florio Regina

Massimo Sambuco

Stefania Scarpa

Antonio Semiglia

Franco Vanghi (Franco Click)

Franca Zavattieri

Archiviata con grande soddisfazione questa quinta edizione, non resta che dare appuntamento al 2019 per la sesta edizione del Memorial.