Tribunale di Sanremo, Di Muro (Lega): “Pronto a lavorare per il territorio, ma non sia occasione di campagna elettorale”

Sanremo. “Fa piacere apprendere dai giornali di questo rinnovato dinamismo dell’amministrazione comunale di Sanremo per riaprire il tribunale – dichiara l’onorevole Flavio Di Muro.

Questa battaglia, che condivido, non deve però essere oggetto della campagna elettorale che vede la città matuziana già in fibrillazione. Stiamo parlando di una riforma della cosiddetta “geografia giudiziaria” che coinvolge un’analisi di dati e situazioni in tutta Italia, impegno che il nuovo Governo si è già assunto al momento del suo insediamento e che trova rifermento nel “contratto di Governo”.

Su questo tema ho già garantito nelle sedi parlamentari tutto il mio impegno e nelle prossime settimane mi recherò al Ministero della Giustizia per affrontare la questione di Sanremo, nonché della sede distaccata di Ventimiglia, con il Sottosegretario Morrone.

Certo, è una strada in salita perché abbiamo in vigore un decreto legislativo, approvato dai precedenti governi sostenuti dal Partito Democratico, che ha soppresso la giurisdizione del tribunale. Certo, è una strada in salita perché l’immobile che ospitava il tribunale è stato venduto dal Comune di Sanremo.

Conclude – Nonostante queste premesse negative, come deputato del territorio, nonché in qualità di Segretario della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, ritengo utile e doveroso occuparmi con serietà e dedizione della vicenda”.