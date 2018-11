Tre compagnie teatrali amatoriali imperiesi partecipano al “Premio Fita Liguria Tre Caravelle”

Imperia. Tre compagnie teatrali amatoriali imperiesi si contenderanno il titolo del concorso “Premio Fita Liguria Tre Caravelle”, che per il secondo anno consecutivo è stato indetto da Fita Liguria.

Il concorso è riservato alle compagnie teatrali amatoriali affiliate a Fita della Regione Liguria, che rientra nel Circuito del Gran Premio Nazionale di Teatro Amatoriale (GPTA) organizzato da Fita Nazionale. La compagnia che si aggiudicherà il Premio Tre Caravelle 2018 rappresenterà la Liguria al GPTA insieme alle rappresentati delle altre regioni in una manifestazione che si svolgerà a gennaio 2019.

Per la Liguria si sono candidate 22 compagnie, coinvolgendo l’intero territorio regionale dall’estremo levante all’estremo ponente: 11 genovesi, 7 savonesi, 3 imperiesi e 1 spezzina. Tra di esse saranno individuate le quattro finaliste che si contenderanno l’ambito titolo. A loro si affiancherà la Compagnia degli Evasi di La Spezia, vincitrice del Premio Nena Taffarello con la commedia “Acre odore di iuta” e finalista regionale di diritto. 23 opere in concorso dunque, tra commedie, gialli e musical, sia in italiano che nelle varie parlate liguri, che offrono un ampio spettro di quella che è l’attività teatrale amatoriale della nostra regione.

Giovedì 29 novembre alle 17.30 presso presso il Museo dell’Attore di Genova, in via del Seminario 10, si svolgerà la cerimonia di premiazione, all’interno della quale saranno assegnati anche i “Premi Scotti” al miglior attore ed alla migliore attrice.

La lista dei partecipanti: Fita_Liguria_Tre_Caravelle_2018_Elenco_candidate