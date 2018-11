Ventimiglia. E’ morto in un tragico incidente stradale in Croazia Giuseppe De Leo, 24 anni, figlio del presidente del consiglio comunale Domenico.

Il giovane residente a Camporosso, studente in Medicina all’Università di Genova, si trovava in vacanza. Non sono ancora chiari i contorni del tragico incidente in cui ha perso la vita: resta da capire su quale vettura viaggiasse e in compagnia di chi. Tante le domande alle quali manca ancora una risposta: chi si trovava alla guida? Contro chi o che cosa è avvenuto il terribile impatto? Al momento le notizie sono frammentarie, certo è che la notizia della morte del giovane ha sconvolto la città di confine.

[Nella foto Giuseppe De Leo e il padre “Mimmo”]