Sanremo. Il dojo sanremese ha partecipato al 13° Mémorial “Luigi Sicco“ tenutosi a Celle Ligure organizzato dalla medesima società e al trofeo Città della Mole a Torino.

Sul primo fronte ha schierato ben 31 atleti accompagnati dai tecnici Ettore Guarnaccia e Scalzo Andrea; nel secondo i due fratelli Mastrorillo Matteo ed Andrea accompagnati dal tecnico e padre Mastrorillo Giuseppe. I tre tecnici stanno lavorando in maniera egregia e confermano che gli ottimi risultati sono il frutto del lavoro costante che si svolge in palestra.

di 8 Galleria fotografica Cs Judo Sanremo al Mémorial Luigi Sicco









Il Cs Judo Sanremo a fine giornata chiude al Mémorial Sicco con un ottimo terzo posto preceduto dalle ben preparate e numerose squadre dell Ok club Imperia 2° classificata e dal Sakura Arma di Taggia 1° classificata.

Le categorie in gara erano ragazzi 2007/2008 fanciulli 2009/2010 e bambini A e B dal 2011 al 2014. Mentre a Torino gradino più alto del podio per i due super fratelli Mastrorillo, nelle categorie Agonisti Es A per Matteo e Fanciulli per Andrea.

Ecco i risultati che riempiono di soddisfazione i tecnici:

Categoria Ragazzi

1° posto per De Andreis Diego, Meluso Cristin, Semanjaku Erik,Bruno Roman

2° posto per Enotarpi Andrea, Marini Federica

3° posto per Capello Riccardo tesserato per il biakko Tai di Sanremo ma allenato al momento dal Cs Judo Sanremo

Categoria Fanciulli

1° posto per Maiano Alessio, Gentile Mattia

2° posto per Scalzo Ginevra, Pritula Alessandro, Bottero Elisa.

3° posto per Tiziano Nicolò, Bellone Tommaso

Categoria Bambini

1° posto per Migushov Filipp, Tiziano Claudio, Miatto Edoardo

2° posto per Di Michele Emily, Pizzocchia Matteo, Semanjaku Simon, Fessia Alfredo, Ciuffodoro Samuele, Carota Matteo, Capello Daniele

3° posto per Colucci Arianna,Papa Diego,Colucci Tommaso,Lopresti Leonardo, Tomelleri Leonardo e Tomelleri Tommaso.

Il presidente Andrea Scalzo ricorda che per la settimana contro la violenza sulle donne Progetto Cinture Rosse le bambine, ragazze e donne che si avvicinano ad una palestra di arti marziali che aderiscono al progetto come il Cs Judo Sanremo avranno diritto fino alla fine del mese di dicembre lezioni gratuite.