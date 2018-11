Dopo alcuni giorni di variabilità tornano le fasi instabili sulla nostra regione. La Protezione Civile ha dunque diffuso l’allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal. Questa la scansione oraria e la zone coinvolte:

Zone A, D: dalle 8 alle 19 di domani, martedì 6 novembre

Zona B: dalle 8 alle 21 di domani, martedì 6 novembre

Zone C, E: dalle 8 alle 24 di domani, martedì 6 novembre

L’allerta riguarda i bacini piccoli e medi delle diverse zone. Nessuna criticità sui bacini grandi.

La situazione: dalle prossime ore si avvicinerà alla Liguria un vasto sistema frontale, attualmente sulla Penisola Iberica. A precederlo un flusso umido da Sud Est che, dalla mattinata di domani, darà origine alla cosidetta fase pre frontale. Il passaggio del sistema vero e proprio è atteso in giornata con piogge e fenomeni temporaleschi in trasferimento da Ponente verso Levante. Per domani attesi anche venti forti meridionali con raffiche di burrasca sui rilievi e i capi esposti.

Ecco, dunque, l’avviso meteorologico emesso per la giornata di oggi e per le due successive con i fenomeni previsti:

Oggi, lunedì 5 novembre: Un nuovo vasto fronte freddo si approssima dalla Penisola Iberica favorendo un persistente flusso umido da Est-Sud-Est. Nel corso della giornata piogge diffuse in estensione da Ponente verso Levante. L’intensità dei fenomeni risulterà generalmente debole o localmente moderata su A, D e parte occidentale di B, piogge sparse e intermittenti altrove; su A e D i fenomeni risulteranno più persistenti, con cumulate significative a fine giornata. Possibili isolati rovesci o temporali forti su ABD.

Domani, martedì 6 novembre: Il sistema frontale transita rapidamente da Ponente verso Levante favorendo una progressiva intensificazione delle precipitazioni su buona parte della regione. Si prefigurano piogge di intensità fino a moderata con cumulate significative su DBCE. Alta probabilità di temporali forti su tutte le aree a partire dalla mattinata. Venti forti da Sud-Est, su BCD sui 50-60 km/h raffiche fino a burrasca fino a 70-80 km/h, specie sui rilievi e sui capi più esposti.

Dopodomani, mercoledì 7 novembre: non sono attesi fenomeni di rilievo

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPAL_rischiome).