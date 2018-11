Temporali e possibili inondazioni, anche in Costa Azzurra è allerta meteo

Se in provincia di Imperia è allerta meteo gialla a causa delle forti piogge previste (e già in parte cadute) nella vicina Costa Azzurra non se la passano certo meglio.

Il dipartimento delle Alpi Marittime, secondo quanto riporta Nice Matin, è posto in allerta gialla per pioggia e inondazioni tra le 9 e 15 di oggi. L’allerta gialla per temporali è stata invece diramata da Météo France tra le 10 e mezzanotte.

Temporali e piogge che saranno accompagnate da forti raffiche di vento (da 45 a 60 km / h).

Nonostante questa situazione, le temperature rimarranno abbastanza miti al mattino: tra 9 e 16 ° C nell’entroterra e tra 18 e 19 ° C sulla costa.