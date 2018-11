Team Schiavetti Pallamano Imperia, l’Under 19 maschile sconfitto sul campo dei campioni d’Italia del Cassano Magnago

Imperia. Dopo la vittoria della settimana scorsa in casa del Leno Brescia, questa domenica gli under 19 del Team Schiavetti Pallamano Imperia tornano dal campo dei campioni d’Italia del Cassano Magnago con una sconfitta.

La trasferta non è partita nella migliore dei modi, infatti a causa di giocatori infortunati e assenze per motivi personali gli imperiesi, questa volta agli ordini dell’allenatore Roberto Lurgio, si presentano al Palatacca in soli cinque giocatori di campo di categoria, due portieri e un under 15.

Ma nonostante tutto i camillini con un gioco pressoché perfetto, mettono in difficoltà i padroni di casa, assistendo ai primi venti minuti in equilibrio tanto da essere sul 11-10 per i padroni di casa. Ma è a questo punto che purtroppo, a causa di una botta al tallone, il terzino Alessandro Cucé deve abbandonare il terreno di gioco, costringendo il coach a mettere in campo un portiere, unico cambio a disposizione. Così pur facendo del loro meglio, i rossoblù concludono il primo tempo sotto per 22-17.

La seconda parte della gara purtroppo vede dilagare i padroni di casa, anche se dopo una dozzina di minuti Alessandro Cucé prova a rientrare in campo ma sicuramente non al meglio. La partita volge al termine con il risultato di 44-27.

“La gara di oggi già non era facile per l’avversario che avevamo di fronte – commenta il mister Roberto Lurgio – Ai ragazzi ho chiesto sacrificio e stringere i denti e loro si sono comportati benissimo facendo tutto ciò che era nelle loro possibilità. Purtoppo l’incidente ad uno dei nostri migliori terzini ci ha dato la mazzata finale. Magari, anche se ridotti ai minimi termini, poteva finire in un altra maniera e il divario poteva essere più contenuto”.

“Volevo fare i complimenti ai due portieri Andrea De Luca e Raul Madara che in campo hanno fatto del loro meglio anche se non era il loro ruolo – conclude lo stesso tecnico – ad Alessandro Cucé che ad un certo punto è voluto entrare ugualmente anche se dolorante, al resto della squadra che si è comportata egregiamente fino alla fine ed al giovane Dario Martino che pur essendo un under 15 ha dato il massimo per essere d’aiuto ai compagni”.

Prossimo appuntamento per il Team Schiavetti domenica 25 al PalaSanCamillo alle 14, dove ospiteranno il Cologne Brescia. Questa la rosa presente: De Luca Andrea, Raul Madara ( portieri ), Alessandro Cucé ( 8 reti ), Gabriele Decanis ( 1 rete ), Raffaele Iorio ( 6 reti ), Andrea Lurgio ( 5 reti ), Dario Martino ( 1 rete ), Pietro Tambone ( 6 reti ).

Allenatore: Roberto Lurgio.

Dirigenti: Maurizio De Luca, Flavio Tambone.