Team Schiavetti Pallamano Imperia, fine settimana intenso per l’under 15 maschile

Imperia. Fine settimana intenso di attività e soddisfazioni per l’Under 15 maschile della Pallamano Imperia Team Schiavetti.

La compagine del capoluogo è stata infatti impegnata in tre partite in due giorni, con risultati lusinghieri. Primo appuntamento, sabato pomeriggio nel campionato francese di categoria: sul campo del Villefranche gli imperiesi si sono imposti 21-13, dominando l’incontro e ottenendo la prima vittoria stagionale proprio nella ara di esordio.

I ragazzi scesi campo: Gabriel Catalano portiere, Gabriele Garelli (reti 8), Lorenzo Gazzano, Stefano Quaranta (2), Dario Martino (2), Mattias Terranova (8), Giacomo Piras, Andrea Piras (1). Molto positivo anche l’approccio con il campionato italiano, che ha proposto il primo concentramento domenica scorsa al palasport di Imperia.

I ragazzi allenati da Gianmarco Terranova hanno affrontato lo Ginnastica Spezia e l’Abc Bordighera ottenendo due nette vittorie. Contro gli spezzini la Pallamano Imperia ha chiuso l’incontro sul 31/9, mettendo in evidenza il portiere Gabriel Catalano con numerose parate e gli esordienti Lorenzo Celentano (under 13) ed Edoardo Convalle (under 11), per nulla intimoriti di fronte ad avversari decisamente più esperti. Per gli imperiesi sono andaati a segno Lorenzo Gazzano (1 rete), Dario Martino (4), Francesco Amoretti (1), Andrea Piras (2), Stefano Quaranta (4), Mattias Terranova (11), Gabriele Garelli (8).

Il match con l’Abc Bordighera è invece terminato 24/6 a favore degli imperiesi, che hanno sfruttato la superiorità numerica ed hanno segnato con Lorenzo Gazzano (2 reti), Dario Martino (5), Andrea Piras (3), Gabriele Garelli (6), Stefano Quaranta (3), Mattias Terranova (4), Edoardo Convalle (1) mentre anche in questa gara il portiere Gabriel Catalano si e distinto con brillanti interventi.