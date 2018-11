Taggia. La procura di Imperia ha posto sotto sequestro preventivo un centro massaggi cinese situato in via San Francesco a seguito di un’attività investigativa tuttora in corso, condotta dai carabinieri e coordinata dal procuratore capo Alberto Lari.

I reati ipotizzati sono sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

di 4 Galleria fotografica Taggia, sigilli al centro massaggi cinese







Gli investigatori avrebbero acquisito anche informazioni sui clienti del centro. Non si esclude che nelle prossime ore altri centri massaggio possano essere chiusi.