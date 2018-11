Taggia. Era con tutta probabilità ubriaco l’automobilista che ieri sera ha lasciato la propria vettura incidentata in mezzo alla strada in Aurelia Bis. L’uomo, un quarantenne tabiese, è stato rintracciato dai carabinieri poche ore dopo – erano circa le 22 – che la sua auto (una Mercedes Classe A vecchio modello) fosse rinvenuta rivolta contromano nella corsia di decelerazione dell’uscita di Arma di Taggia in direzione levante della superstrada.

Quasi certamente l’uomo ha perso il controllo del veicolo mentre stava entrando in Aurelia Bis, ha preso il divisorio tra le due corsie ed è poi carambolato nel senso opposto, con l’anteriore della macchina sfasciato.

Ai militari dell’Arma, che l’hanno rintracciato tramite la targa del veicolo, ha raccontato di essere stato in macchina ad aspettare i soccorsi (che non ha comunque allertato) per poi, stufo, essersi recato a casa per venire a riprendere la Mercedes in un secondo momento.

di 7 Galleria fotografica Incidente Aurelia Bis









Una versione che sembra non aver convinto i carabinieri, che ora attendono i risultati dei test tossicologici per avere un quadro più chiaro della situazione. Una volta ottenuti, anche se c’è la quasi certezza della guida in stato d’ebbrezza, nei confronti dell’uomo verranno presi tutti i provvedimenti necessari.