Taggia, l’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra consegna al sindaco il calendario del Centenario

Taggia. E’ stato consegnato dal neo fiduciario per Taggia e Valle Argentina Igor Romandetto al sindaco Mario Conio, nell’ambito delle Commemorazioni per il 100° Anniversario della Festa dell’unità d’Italia, il calendario del Centenario dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra fondata a Milano per poi abbracciare tutto il territorio nazionale nello stesso periodo bellico proprio per sostenere e assistere le famiglie che avessero avuto la perdita dei cari durante la guerra.

“Stiamo preparando con il nostro presidente provinciale Francesco Verrando, altre iniziative per far conoscere la nostra associazione anche in valle Argentina” - spiega Romandetto - “Da Taggia a Triora saremo presenti con iniziative sia commemorative che culturali”.