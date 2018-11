Taggia, il giovane Matteo Giordano porta l’Alberghiero al concorso nazionale per barman

Taggia. Gli studenti dell’istituto E. Ruffini-D.Aicardi continuano a distinguersi nel Bel Paese della formazione alberghiera e non solo.

Questa settimana Matteo Giordano, alunno della 4a Sala, ha preso parto al primo concorso nazionale Aibes – Associazione italiana barman e sostenitori, classificandosi quarto, a pari merito con un altro ragazzo, dopo aver vinto la fase finale regionale nel mese di maggio. La gara si è svolta a Stresa, all’Hotel Regina Palace, tra il 13 e il 14 novembre. Matteo è stato preparato e accompagnato dal professor Roberto Rastello.

«È la prima volta che la nostra scuola partecipa a questa competizione e ancora una volta un nostro studente si è distinto con successo», dice con orgoglio la vice-preside Annamaria Richiardi che aggiunge:

«Nei prossimi mesi l’Istituto parteciperà ad altri importanti eventi, con la selezione degli studenti migliori. Incominceremo con il concorso “Discepoli di Escoffier” a Zurigo, dove lo scorso anno il nostro Pietro Russo si è classificato secondo. Mentre a gennaio parteciperemo alle “Olimpiadi dei giovani chef” che si terranno in India».

Altri studenti, invece, si sono fatti conoscere a livello locale lo scorso lunedì, rendendosi disponibili per servire il buffet della cena per i 40 anni del centro di aggregazione per anziani “Insieme per” di San Siro a Sanremo. «Il loro coinvolgimento ed entusiasmo – prosegue Richiardi – dimostra il forte senso di solidarietà dei nostri alunni, che non si lasciano sfuggire occasioni per mettersi in gioco e dimostrare capacità personali e competenze acquisite lavorando sul territorio oltreché nel resto di Italia intraprendendo stage nei migliori ristoranti e hotel».

Al riguardo, martedì 20 novembre presso la sede principale dell’Istituto, sul lungomare Ponente ad Arma di Taggia, gli studenti delle classi 5e Enogastronomia prenderanno parte a un corso di formazione di alta cucina che vedrà salire in cattedra lo chef Fabio Tacchella. «È per noi un onore poter ospitare un grande chef e protagonista della ristorazione italiana per permettere ai ragazzi di conoscere gli aspetti dell’alta cucina», dice, concludendo, la vice-preside.