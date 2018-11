Taggia. Un giovane è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sull’Aurelia nei pressi dell’hotel Capo Verde.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, il giovane stava viaggiando in direzione Imperia in sella al suo scooter quando un anziano ultra ottantenne alla guida di una Ford Focus, gli ha tagliato la strada per svoltare verso il centro di Arma.

All’arrivo dei soccorritori lo scooterista era cosciente, ma lamentava dolori alle gambe, ai denti e in altre parti del corpo.

E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso di massima gravità da un equipaggio della Croce Verde.