Taggia, dopo una settimana l’acqua torna potabile

Taggia. Nella tarda mattinata di oggi sono giunti i risultati delle analisi effettuate dall’Arpal e Asl nell’area interessata. Hanno avuto tutte esito negativo, l’acqua torna quindi ad essere potabile.

Per tale ragione il sindaco del Comune di Taggia Mario Conio, ha revocato l’ordinanza di divieto di consumo dell’acqua ad uso alimentare se non previa bollitura per tutte le abitazioni del Comune di Taggia poste a nord del cimiteroche era stata emessa lo scorso 7 novembre.