Taggia, controlli dell’Asl: scatta il divieto di utilizzare l’acqua del rubinetto

Taggia. Analisi effettuate dall’Asl nella giornata di oggi delle acque provenienti dall’acquedotto di Regione Teglie hanno evidenziato alcuni parametri biologici fuori norma.

Per tale ragione il sindaco del Comune di Taggia Mario Conio, ha emesso ordinanza di divieto di consumo dell’acqua ad uso alimentare se non previa bollitura per tutte le abitazioni del Comune di Taggia poste a nord del cimitero. Arma e Levà non hanno per fortuna alcun problema. “Qualsiasi aggiornamento verrà comunicato” – fa sapere il Comune.