Limone Piemonte. Un gatto delle nevi green di ultima generazione si aggiunge alla flotta battipista della Riserva Bianca. Si tratta del nuovo mezzo ibrido PistenBully 600E+, capace di operare con alimentazione diesel-elettrica. Già operativo durante la stagione invernale ormai alle porte si farà notare per via della sua accesa livrea verde, garantendo una battitura piste al minimo consumo di carburante ridotto a quasi 16 litri l’ora e basse emissioni in atmosfera.

Secondo quanto riporta la casa tedesca, il nuovo 600E+ è il primo battipista al mondo con doppia alimentazione ad elevata efficienza, capace di ridurre il consumo di carburante e l’emissione di NOX e CO2 rispettivamente del 20% con una riduzione del particolato in atmosfera del 99%.

Il gatto delle nevi è equipaggiato di nuove tecnologie mai applicate in questo settore capace di avere un recupero energetico durante la discesa attraverso una gestione intelligente dell’energia riuscendo a rifluire l’elettricità direttamente all’alimentazione del fresa neve posteriore. Il nuovo PistenBully è equipaggiato di un motore 6 cilindri Mercedes-Benz da 400cv e 295kW con una cilindrata di 12.800cm3. La potenza dell’apparato motore diesel viene ampliata da componenti elettrici, costituiti da due alternatori e motori elettrici sia per la trazione che per la fresa.

di 3 Galleria fotografica PistenBully 600E+





Un vero e proprio battipista da record. Il mezzo cingolato riesce ad arrampicarsi su pendenze fino al 100% senza l’impiego del verricello ad una velocità costante a basso regime 0-20kmh a regolazione continua. E’ equipaggiato di illuminazione allo xeno con cabina, sedili, specchietti e vetri riscaldati con un ampio raggio di visibilità per il conducente.