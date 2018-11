Sul conto in banca dell’imperiese medio ci sono 18 mila euro

Imperia. Sono in media 18.109,5 gli euro che gli imperiesi conservano sul proprio conto in banca, ben al di sotto della media nazionale fissata a 21.460,9 euro.

I dati, relativi al 2018, sono stati elaborati da Banca d’Italia e vedono l’Imperiese classificarsi al 72° posto tra le province italiane più dedite al risparmio.

Restando sempre in Liguria, la provincia di Genova si posiziona al 16° posto con 27.291,4 euro sul conto in banca dei propri abitanti, segue il Savonese al 48° posto della classifica con 22.075,8 euro, mentre in 61esima posizione troviamo la provincia di La Spezia con una media di 20.216,4 euro sul conto corrente degli spezzini.

La provincia più “parsimoniosa” d’Italia è Milano: qui gli abitanti hanno in media sul proprio conto corrente 57.796,6 euro, seguono Roma con 43.433,8 euro e Treviso con 42.866. Ultima nella classifica nazionale la provincia di Crotone, dove gli abitanti hanno in media sul proprio conto in banca 9.577,1 euro.