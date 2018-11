“Start up in Israele”, convegno a Imperia con Ronni Benatoff

Imperia. L’associazione Italia Israele di Ventimiglia presieduta da Mariateresa Anfossi con la collaborazione del socio traettino Alessandro Massimiliano sono lieti di poter proporre la presentazione del convegno “Start up in Israele” venerdì 16 novembre, alle 10, presso la “La Sala dei Comuni” in Provincia di Imperia, in via Matteotti 147.

Ringraziano il presidente della Provincia Fabio Natta per la concessione della sala. Il convegno tratterrà di come iniziare e finanziare le nuove attività economiche, anche, attraverso i fondi Venture Capital. All’uopo il relatore dottor Ronni Benatoff relazionerà circa le possibilità che il mercato offre, soprattutto, nel settore ad alta tecnologia.

Il dottor Ronni Benatoff è stato insignito dell’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), presidente della Camera di Commercio Israele Italia, è rappresentante della Camere di Commercio dell’Area del Mediterraneo, membro del consiglio di amministrazione di Assocamere estero, membro della Confindustria Israele Italia, è stato imprenditore nel settore della pesca oceanica, nell’industria alimentare, nelle energie rinnovabili e nel commercio

internazionale.

Tale avvenimento è importante per comprendere come poter creare impresa, anche, in situazioni difficili, puntando sull’innovazione tecnologica, per scoprire nuove possibilità di sviluppo economico e poter recuperare la fiducia nel futuro. Sono invitati la cittadinanza e le autorità.

