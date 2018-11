Spaccio di droga a Diano Marina, arrestato imperiese

Diano Marina. La locale compagnia dei carabinieri, in stretto coordinamento con i militari del nucleo operativo e radiomobile, nel tardo pomeriggio di ieri hanno arrestato un imperiese ritenuto responsabile di coltivazione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, sviluppata a seguito di un sequestro eseguito a Diano Marina nell’agosto scorso nell’ambito dei servizi organizzati – in borghese e in uniforme – per prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti sul litorale, ha permesso di individuare la persona di riferimento per la fornitura di sostanze d’abuso.

I militari, infatti, nel corso della perquisizione delegata dall’autorità giudiziaria, si sono trovati di fonte ad un’offerta varia ed eterogenea, con ampia scelta di stupefacenti: dieci piante di marijuana (in fase di coltivazione in serra idroponica), 240 gr. circa di hashish, 23 di cocaina e 5 grammi di sostanza in pasticche e polvere ritenuta riconducibile a MDMA (Metildiossimetilamfetamina), più nota come “extacy”.

Tutte sostanze distribuibili sul mercato grazie all’occorrente per il taglio, la pesatura ed il confezionamento, sequestrato con la droga.

L’arrestato è stato trasferito al carcere di Imperia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.