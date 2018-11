Slot-machines: a Palazzo Garnier incontro tra Sindaco di Bordighera, Federazione Tabaccai e Confcommercio

Bordighera. Venerdì 30 novembre, a Palazzo Garnier, il Sindaco ha incontrato la Federazione Tabaccai della Provincia di Imperia e Confcommercio.

Le associazioni hanno espresso preoccupazione per le attività presenti sul territorio cittadino, alla luce di quanto sta accadendo nel vicino Comune di Ventimiglia. Il Sindaco ha evidenziato che il gioco delle slot-machines, ed in generale il gioco d’azzardo, sono ormai divenuti “tasse sui deboli” contro cui non può che essere contrario. D’altra parte, si tratta di un gettito che per l’amministrazione centrale è vitale. La direzione migliore da seguire, quindi, sembra essere quella di disciplinare il gioco in modo più stringente senza però dimenticare la necessità di individuare, al contempo, nuove fonti di redditività per le attività che sono presenti sul territorio.

E’ fondamentale che siano fissate tempistiche certe entro le quali intervenire. A tal proposito, sono stati intrapresi contatti con le amministrazioni vicine e si auspica che a breve possa essere condiviso un protocollo che disciplini la materia in maniera restrittiva.