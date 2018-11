Buongiorno, Vi invio il resoconto della bella serata che si è svolta venerdì 9 novembre presso la sala consiliare del Comune di Pompeiana. Allego anche le 3 foto vincitrici del concorso fotografico. Cordialmente, Manuela Giraudo

Pompeiana. Venerdì 9 novembre alle 21 presso la sala consiliare del Comune di Pompeiana alla presenza di un numeroso pubblico si è svolta la presentazione del libro “Le Sentinelle del Mare” di Alessandro Castagnino e Luca Pizzuto, incentrato sulle magnifiche immagini di alcuni borghi della riviera ligure di ponente tra cui Pompeiana.

Al termine ha avuto luogo la premiazione della prima edizione del concorso fotografico “Uno scatto per Pompeiana”. La partecipazione è stata positiva, infatti si sono iscritti 45 concorrenti, che hanno inviato ben 86 foto.

Al 1° posto si è classificata la foto n° 11 scattata da Silvia Boeri, premiata con un week end per due persone in una località turistica italiana a scelta e con la targa come miglior classificata. Al 2° posto si è classificata la foto n° 31 scattata da Krisztian Gendur, premiata con un cesto di prodotti tipici. Al 3° posto si è classificata la foto n° 56 scattata da Ornella Massa, premiata con un cesto di prodotti tipici. I premi sono stati offerti dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale. A tutti i concorrenti è stato consegnato un attestato di partecipazione.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ringraziano tutti i membri della giuria: il Presidente, Notaio Marco Re, esperto di fotografia, la Dott.ssa Chiara Natta esperta di fotografia e vincitrice di numerosi concorsi fotografici nazionali ed internazionali (assente alla premiazione per un motivo personale, tuttavia nei giorni precedenti aveva visionato le foto in gara e aveva fatto pervenire il proprio giudizio), l’editore di Atene Edizioni Angelo Giudici, le conduttrici radiofoniche di R24 Donatella Durando e Giusy Di Martino, lo scrittore Antonello Ascheri e tutti i partecipanti che attraverso le loro opere hanno contribuito a valorizzare e a promuovere il patrimonio storico-artistico e naturalistico di questo splendido borgo ligure.