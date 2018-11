Si nascondono in camion a Ventimiglia e viaggiano fino ad Albenga. Migranti riportati al confine

Albenga. Si sono nascosti in un camion a Ventimiglia, sperando probabilmente di essere trasportati in Francia. E invece, come scrive l’Ansa, due extracomunitari, un 25enne del Gambia e una 24enne somala, si sono ritrovati ad Albenga, dove sono stati consegnati ai carabinieri. I due, ospiti del campo gestito a Ventimiglia dalla Croce Rossa, si sono introdotti nottetempo in un mezzo pesante sigillato in Spagna e rimasto fermo nella cittadina di confine per 36 ore. Il camion, però, non stava per entrare in Francia ma stava facendo ritorno ad Albenga, nella sede della ditta di autotrasporti. Quando gli addetti dell’azienda lo hanno aperto li hanno trovati dentro il vano e hanno chiamato i carabinieri. Una volta fotosegnalati, i due stranieri sono stati riportati nel centro d’accoglienza di Ventimiglia.