Sesta sconfitta per il BCO nel campionato di C Silver, Lupi: “Abbiamo toccato il fondo”

Ospedaletti. E sono 6 le sconfitte del BCO in questo campionato di C Silver.

Il BCO prende una scoppola epocale contro i pur fortissimi spezzini capoclassifica del campionato, giocano alla pari o quasi per un tempino, poi come un tornado passa sopra le loro teste e fa sparire tutto, difesa attacco non producono più niente, morale a terra, manca tutto, ora sarà dura rialzarsi.

Il coach Lupi: “E’ come perdere in una partita di calcio 6 a 0, di solito dopo queste disfatte c’è la rinascita, ora abbiamo toccato il fondo, la volontà comune è quella di voltare pagina per risalire a posizioni più consone a questo gruppo”.

Tabellini

BCO- Harris 47- 102 14-22 9-31 8-17 16-32

Gilardino 2 Zunino 6 Revetria 4 Carlucci 2 Colombo 10 Michelis 6 Olivari, Rossi 6 Formica 4 Vivo, Cologgi 7

Tarros

Manzini 7 Petani 12 pipolo 6 visitarli 17 kibildis 7 garibotto 10 Fazio 11 Petani C. 6 Suliauskas 17 steffanini 9