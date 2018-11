Sei finalisti di “Area Sanremo TIM 2018” accedono a “Sanremo Giovani”

Sanremo. Dei 25 finalisti decretati lo scorso 10 novembre al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo durante l’ultimo atto di Area Sanremo TIM, 6 hanno superato la Selezione davanti alla Commissione RAI presieduta del Direttore Artistico Claudio Baglioni e composta da Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Massimo Martelli, Duccio Forzano e Geoff Westley. Si andranno ad aggiungere ai 18 che la RAI ha selezionato lo scorso 12 novembre, portando a 24 il numero dei partecipanti a Sanremo Giovani 2018.

Erano in tutto 94 gli artisti giunti all’ultima fase (69 selezionati dalla Commissione RAI e 25 provenienti da Area Sanremo TIM): le audizioni dei 25 finalisti si sono svolte nella giornata di lunedì, mentre la comunicazione degli ammessi è avvenuta ieri.

Questi i nomi dei 6 (in ordine alfabetico) con il titolo del brano presentato e la città di provenienza:

Deschema (Band)/Cristallo – Siena ed Arezzo

(Giulio Cappelli, Emilio Goracci, Nicola Facco, Gianluca Polvere, Massimiliano Manetti)

Fredrix & Flaw (Duo)/L’impresa – Roma

(Federico e Flavia Marra)

Mescalina (Band)/Chiamami amore adesso – Napoli

(Luca Sica, Giancarlo Sannino, Claudio Sannino, Cesare Marzo)

Francesca Miola/Amarsi non serve – Cavallino Treporti (Venezia)

Roberto Saita/Niwrad – Schlieren (Svizzera, Cantone di Zurigo)

Sisma (Duo)/Slow motion – Napoli

(Arturo Caccavale e Daniele De Santo)

Erano presenti alle audizioni di Roma il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ed il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo – organizzatrice di Area Sanremo – Maurizio Caridi, insieme ad alcuni membri della Commissione di

“Sono davvero soddisfatto del risultato ottenuto e con me lo sono anche il Sindaco Biancheri ed i membri della nostra Commissione di Valutazione. Ci ha fatto molto piacere che lo stesso Baglioni, durante la comunicazione dei vincitori in diretta, abbia avuto parole di approvazione per l’ottimo lavoro svolto dalla Commissione e dall’Organizzazione di Area Sanremo, riconoscendone l’alto valore. – Afferma con orgoglio Maurizio Caridi – Ora i nostri finalisti cercheranno di dare il meglio di loro stessi il prossimo mese a Sanremo Giovani. Il “Pass” per il Festival 2019 se lo conquisteranno però solo in due: il vincitore di ognuna delle 2 serata in programma al Teatro dell’Opera del Casinò. Auguro, a nome di tutti noi, un in bocca al lupo ai nostri ragazzi!”.

Le due serate – trasmesse in diretta su Rai Uno in prima serata – si svolgeranno al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, giovedì 20 e venerdì 21 dicembre. Poi … sarà Festival 2019.