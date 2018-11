Seconda Categoria: Virtus Sanremo perde contro il Legino, San Bartolomeo prevale sull’Andora

Imperia. Si sono giocati ieri sera due recuperi del girone A di Seconda Categoria.

Per la 3ª giornata, il Legino “B” ha battuto 2-1 la Virtus Sanremo. Per i vincitori doppietta di Ba, per gli ospiti gol di Basso.

Per la 5ª giornata, successo del San Bartolomeo Calcio per 2-1 sull’Andora. Gialloblù a segno con Belviso e Roberto Iannolo.