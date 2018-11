Seconda Categoria, stop per Behar Sinameta del Taggia “B”

Imperia. Questa settimana il giudice sportivo nel Girone A del campionato di Seconda Categoria ha squalificato Hazed Said Semry (Legino “B”) per tre giornate in quanto “espulso per recidività in ammonizioni formali, alla notifica del provvedimento disciplinare offendeva l’arbitro, all’uscita del terreno di gioco reiterava il comportamento irriguardoso ritardando l’uscita dal terreno di gioco”.

Behar Sinameta (Taggia “B”) dovrà saltare la prossima partita.

La classifica marcatori dopo 5 giornate:

5 reti: Labricciosa (Atletico Argentina), R. Iannolo (San Bartolomeo)

4 reti: A. Campagnani (Carlin’s Boys), Capozucca (Virtus Sanremo), Franzone (Atletico Argentina), Filardo (Riva Ligure)

3 reti: Surace (Taggia “B”), Pulaj, Proglio (AC Andora), Torres Forgione, Buldo, Di Donato, M. Campagnani (Carlin’s Boys), Zirano (Villanovese)

2 reti: Saidiqi (Virtus Sanremo), Cariello (Atletico Argentina), Belviso (San Bartolomeo), Frione (Borgio Verezzi), M. Amoretti, Lucà (Riva Ligure), Ba (Legino “B”), Scalmato (AC Andora)

1 rete: Vecchiotti, De Mare, Siberie (Atletico Argentina), Griseri, Re, Allegretti (San Bartolomeo), Canciani, Kryemadhi, Cela, Calò, Menga (Borgio Verezzi), Spinelli, M. Purita (AC Andora), Basso, Bastita (Virtus Sanremo), Oliva, Acampora (Villanovese), Santanelli, Ghirardo, Y. El Maazouzi, Munì, Muscio (San Filippo Neri), Oddo, Codeglia, Dervishi (Taggia “B”), Amato (Legino “B”)