Seconda Categoria, netta vittoria della Carlin’s Boys sul Riva Ligure

Sanremo. Nel pomeriggio sono scese in campo Carlin’s Boys e Riva Ligure. La partita valida per la quinta giornata del Girone A di Seconda Categoria si è conclusa alla fine per 5 a 0 a favore dei padroni di casa.

La squadra sanremese si piazza così prima in classifica con 10 punti, mentre il Riva Ligure precipita in fondo alla classifica con 0 punti.