Seconda Categoria, la partita tra San Filippo Neri e Atletico Argentina verrà rigiocata

Taggia. L’incontro tra San Filippo Neri Albenga e Atletico Argentina, che è stato sospeso domenica al 50′, verrà rigiocato.

Questa la decisione: “Il giudice sortivo premesso che la gara è stata sospesa definitivamente al 6° del secondo tempo per infortunio all’arbitro che non gli consentiva di proseguire normalmente la direzione della gara; dispone la ripetizione della stessa demandando gli atti alla Delegazione provinciale per il recupero.

Fatti salvi i provvedimenti disciplinari adottati nel corso della stessa da parte del direttore di gara. Si dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale sussistendo, comunque, elementi che giustificano opportuni approfondimenti”.