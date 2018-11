Seconda Categoria, il Carlin’s Boys sconfigge il Taggia “B”

Sanremo. Si è disputata domenica la partita tra Carlin’s Boys e Taggia “B”, che si è conclusa a favore dei padroni di casa.

La partita, che era valida per la terza giornata del Girone A del Campionato di Seconda Categoria, si è conclusa 4 a 1 per i sanremesi. Il Carlin’s Boys si trova così in cima alla classifica, mentre il Taggia “B” è fuori dalla classifica.