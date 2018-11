Seconda Categoria, cinque giocatori fermati dal giudice sportivo

Imperia. Sono cinque i giocatori squalificati questa settimana dal giudice sportivo. Ciro Di Donato (Carlin’s Boys) è stato fermato per quattro gare in quanto “espulso per recidività in ammonizioni formali, allontanandosi dal terreno di gioco offendeva ripetutamente il direttore di gara; successivamente si dirigeva nuovamente verso l’arbitro con fare minaccioso ma veniva trattenuto dai suoi compagni”.

Marco Iannolo (San Bartolomeo) dovrà saltare le prossime due partite. Una giornata di squalifica è stata comminata a Mattia Neglia (Taggia), Giulio Spinelli (AC Andora) e Yassin El Maazouzi (San Filippo Neri).

La classifica marcatori dopo 4 giornate:

5 reti: Labricciosa (Atletico Argentina), R. Iannolo (San Bartolomeo)

4 reti: Franzone (Atletico Argentina), Filardo (Riva Ligure)

3 reti: Capozucca (Virtus Sanremo), Pulaj, Proglio (AC Andora), Buldo, Di Donato (Carlin’s Boys), Zirano (Villanovese)

2 reti: Cariello (Atletico Argentina), Belviso (San Bartolomeo), Frione (Borgio Verezzi), M. Amoretti, Lucà (Riva Ligure), Surace (Taggia “B”), Ba (Legino “B”), Torres Forgione, M. Campagnani (Carlin’s Boys), Scalmato (AC Andora)

1 rete: Vecchiotti, De Mare, Siberie (Atletico Argentina), Griseri, Re, Allegretti (San Bartolomeo), Canciani, Kryemadhi, Cela, Calò (Borgio Verezzi), Spinelli, M. Purita (AC Andora), Saidiqi, Basso, Bastita (Virtus Sanremo), Oliva, Acampora (Villanovese), Santanelli, Ghirardo, Y. El Maazouzi (San Filippo Neri), A. Campagnani (Carlin’s Boys), Oddo (Taggia “B”).