Sea Basket Sanremo, ottimi risultati per l'under 14 e 13

Due vittorie nel campionato under 14, mentre nel campionato under 13 si ferma la striscia positiva di tre vittorie consecutive contro un non irresistibile Albenga











Sanremo. Sempre molto intensa l’attività del Sea Basket Sanremo. Due vittorie nel campionato under 14, salgono così a quattro le vittorie consecutive con ancora nessuna sconfitta. Mentre nel campionato under 13 si ferma la striscia positiva di tre vittorie consecutive contro un non irresistibile Albenga. “Qualsiasi sia il risultato finale, vedo nei ragazzi impegno e voglia di giocare insieme; con queste basi non posso che essere soddisfatto e molto fiducioso nel futuro sportivo e non di questi ragazzi, che si impegnano e si sacrificano con grande passione” – dichiara coach Bonino. Under 14

Sea Basket Sanremo – Pall. Vado 102-36

Sea Basket Sanremo: Lodigiani Nicolò, Morone Jan, Gomri Nedra, Del Pero Leonardo, Balestra Samuele, Alovisi Davide, Moraglia Matteo, Biancheri Ilario, Lupi Matteo, Travkin Artem, Loggia Andrea, Delegati Andrea

allenatore Bonino Mauro Under 14

Sea Basket Sanremo – Uisp Rivarolo 84-41

Sea Basket Sanremo: Lodigiani Nicolò 2, Morone Jan, Gomri Nedra 2, Del Pero Leonardo 5 , Balestra Samuele 2, Alovisi Davide, Moraglia Matteo 2,Biancheri Ilario 9, Lupi Matteo 24, Travkin Artem 38

allenatore Bonino Mauro Under 13

Sea basket Sanremo – Basket Albenga 58-76

Sea Basket Sanremo: Bousof Adam, Loggia Andrea, Mediati Jacopo, Gozzi Thomas 2, Delegati Andrea 14, Fellegara Diego 20, Camillò Emanuele, Goracci Leonardo 20, Franceschini Simone 2, Rainisio Bryan.

allenatore Bonino Mauro