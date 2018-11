Scontro tra Forza Italia e Lega, salta la presentazione della coalizione a sostegno di Sergio Tommasini

Sanremo. Scontro interno tra Lega e Forza Italia dopo le parole di Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Conte, che ha sparato a zero sul rapporto con il partito di Berlusconi, colpevole, a dire dell’esponente della Lega, di essere allo sbando e di non essere più un alleato affidabile, lanciando così anche un stoccata sulla possibilità di andare uniti alle prossime amministrative.

Parole che pesano come macigni sulla coalizione che dovrebbe appoggiare il candidato sindaco del Gruppo dei 100 Sergio Tommasini, il quale proprio domani mattina avrebbe dovuto lanciare la propria candidatura sostenuto dallo schieramento del centrodestra unito.

“In merito alle fibrillazioni politiche all’interno del centrodestra a livello nazionale – spiega il Gruppo dei 100 in una nota stampa – per rispetto nei confronti della normale e legittima dialettica interna alle forze della coalizione a livello nazionale, abbiamo ritenuto di rinviare la conferenza stampa in programma domani sabato 17 novembre, che sarà aggiornata al più presto.

Abbiamo pieno rispetto per le dinamiche nazionali dei partiti, e attenderemo le loro decisioni nazionali. Ma il nostro progetto – prosegue il Gruppo dei 100 – va avanti ed è sempre più forte perché mette al primo posto la città e il suo futuro.

Sergio Tommasini si è candidato perché ama Sanremo – continuano dal direttivo della formazione civica - e vuole mettere tutte le sue competenze e ed esperienze al servizio di un grande progetto per la nostra città. La sua candidatura – concludono i 100 - nasce dal progetto civico del Gruppo dei 100 ma va oltre, e si inserisce pienamente nel centrodestra”.

A stretto giro di posta arriva anche la nota di Forza Italia Sanremo: “La sezione matuziana di Forza Italia conferma la sua totale adesione al progetto “Tommasini Sindaco” quale candidato unico di tutto il centrodestra unito”.