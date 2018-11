Scomparsa del giovane De Leo, il cordoglio del Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. In queste ore la società Ventimiglia Calcio si sente particolarmente vicina a Domenico De Leo, presidente del consiglio comunale della città di confine, colpito da un lutto gravissimo.

In seguito ad un incidente della strada avvenuto in Croazia è infatti morto Giuseppe, figlio universitario dell’autorità municipale. “Il mondo del calcio si unisce alle unanimi condoglianze per la perdita di un giovane studioso stimato in tutti gli ambienti cittadini” – affermano i granata.