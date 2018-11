Scegliere la scuola superiore: ecco le proposte dell’IIS “Ruffini-Aicardi” di Sanremo

Sanremo. La scelta della scuola superiore è un momento importante per le studentesse e gli studenti delle scuole medie e per le loro famiglie, che a gennaio dovranno scegliere quale percorso scolastico intraprendere. Proprio in questi giorni, con i vari Saloni Provinciali per l’Orientamento, prendono il via tutte le iniziative dedicate a fornire le informazioni e il supporto necessario per una scelta consapevole.

Nell’ampio ventaglio di indirizzi scolastici presenti sul nostro territorio, l’IIS Ruffini-Aicardi è una radicata presenza per quanto riguarda l’istruzione tecnica e professionale. In particolare, presso la sede di Sanremo in c.so Cavallotti, sono attivi l’Istituto Tecnico per il Turismo e il Professionale per i Servizi Sociosanitari. Si tratta di due percorsi quinquennali, con cui si consegue il diploma di scuola superiore che permette di accedere a qualsiasi facoltà universitaria o di inserirsi nel mondo del lavoro.

L’Istituto Tecnico Turistico forma figure professionali con competenze linguistiche, grazie allo studio di tre lingue straniere, nonché in ambito giuridico-economico, storia dell’arte e geografia del territorio.

Il Professionale Sociosanitario, invece, ha come materie caratterizzanti Scienze umane e psicologia generale, Principi di igiene e cultura medico-sanitaria, a cui si uniscono, tra le altre, anche discipline giuridico-economiche per la gestione delle aziende del cosiddetto “terzo settore”, discipline linguistiche e attività laboratoriali.

Inoltre, i vari progetti attivi nell’istituto rappresentano un valore aggiunto per permettere agli studenti di entrambi gli indirizzi di valorizzare le loro competenze e abilità, e i consolidati rapporti tra la scuola ed aziende/enti del nostro territorio garantiscono proficue esperienze nel mondo del lavoro. L’IIS Ruffini-Aicardi sarà presente ai Saloni Provinciali per l’orientamento di Sanremo e Vallecrosia, nei mesi di dicembre e gennaio, organizzerà nella propria sede i consueti Open Day e interverrà con alcuni docenti e studenti presso le scuole medie che ne faranno richiesta.

Riferisce la prof.ssa Enza Sommella – referente per l’orientamento: “Sicuramente a 14 anni è difficile fare una scelta per il proprio futuro, soprattutto perché questa scelta dovrebbe coniugare le attitudini ed aspirazioni degli studenti con le opportunità occupazionali che possono offrire certi settori. Di solito, gli istituti tecnici e professionali sono scelti soprattutto da chi pensa ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro, ma ci sono anche corsi di laurea, magari triennali, con cui si potrebbe completare la preparazione acquisita. La nostra scuola cerca di valorizzare le potenzialità e competenze degli studenti, fornendo loro gli strumenti necessari. Giusto per citare qualcosa, è in fase di realizzazione un nuovo laboratorio linguistico che costituirà un moderno ambiente di apprendimento delle lingue straniere e, già in questo anno scolastico, hanno avvio tutte le attività di alternanza scuola-lavoro per le classi terze dell’indirizzo sociosanitario, presso enti e strutture del settore e la recente riforma degli istituti professionali ha introdotto nuove codocenze per dare un taglio più pratico e laboratoriale a certi insegnamenti. Infine, sono confermati i vari progetti già avviati negli anni precedenti quali ad esempio stages linguistici all’estero, cineforum in lingua francese e spagnolo, uscite didattiche per approfondire la conoscenza di arte e territorio, attività di potenziamento per miglioramento del metodo di studio nelle classi del biennio Saremmo lieti di incontrare studenti e famiglie ai Saloni Provinciali e ai nostri Open Day, di cui comunicheremo presto le date, per approfondire queste tematiche e dare le informazioni necessarie”.