Scajola: “Ha tenuto solo il porto turistico, la città deve essere orgogliosa”

Imperia. “Il nostro porto turistico è il più sicuro, motivo di orgoglio della città che può vantare un approdo in sicurezza per barche di prestigio e molto costose”.

Il sindaco Claudio Scajola nel fare la conta dei danni della mareggiata di inizio settimana che riguardano in modo particolare le scogliere di quasi tutto il lungomare (Prino, Capuccini, Foce, Marina, San Lazzaro, largo Crispino, Spianata, Rabina e Galezza) ricorda che ad essere preservato dalla furia dei marosi è stato solo il nuovo porto turistico costruito da Francesco Bellavista Caltagirone prima che i lavori si bloccassero e sotto i colpi dell’ inchiesta del 2012 che ha portato in carcere il costruttore romano, salvo poi essere assolto nel processo di Torino insieme a tutti i coimputati dall’accusa di truffa ai danni dello Stato.

Ad essere in pericolo ora c’è in particolare il molo lungo di Oneglia che rischia spezzatosi in due rischia di inabissarsi con gravi conseguenze.

Secondo una prima prima stima per le barriere e per il molo frangiflutti servono 11 milioni di euro.