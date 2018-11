Savona. Uno a uno: questo è il risultato finale di Savona-Lecco. Il match, iniziato alle 14.30, era valido per il recupero della 7^ Giornata del Campionato di Serie D Girone A. In virtù di questo risultato ora Lecco e Sanremese sono sole al comando della classifica, con 32 punti. Terza da sola è il Savona, con 9 punti di distacco dalla vetta



Ecco le formazioni in campo.

SAVONA (4-3-3): Fiory; Vittiglio, Guarco, Garbini, Grani; Miele, Fenati, Cambiaso; Bacigalupo, Muzzi, Piacentini. In panchina: Gallo, Boveri, Esposito, Corbier, Dell’Amico, Aretuso, Tognoni, Boilini. All. Alessandro Grandoni.

LECCO (4-3-3): Safarikas; Corna, Malgrati, Merli Sala, Magonara; Segato, Pedrocchi, Moleri; Lisai, Capogna, D’Anna. In panchina: Guadagnin, Carboni, Poletto, Draghetti, Lella, Meneghetti, Di Bella, Calloni, Silvestro. All. Marco Gaburro.

Arbitro: Virgilio (Trapani). Assistenti: Danese (Trapani) e Spina (Palermo)

Note: Ammoniti: D’Anna (L). Angoli 2-3. Giornata tiepida e soleggiata, campo in cattive condizioni. Spettatori 400 circa.

Il primo tempo è finito 0-0

Cronaca:

3′ Malgrati scivola nella sua trequarti. Piacentini s’invola lateralmente verso l’area. Tiro debole, Safarikas blocca.

13′ Grossa occasione Lecco. Cross di Lisai dalla destra, Capogna di testa nell’area piccola non riesce a inquadrare lo specchio.

17′ Destro da fuori area di Segato. Fiory respinge centralmente. Sulla ribattuta Capogna è colto in offside.

21′ Angolo dalla sinistra per il Savona. Sulla battuta Miele: sponda di testa di Garbini. Piacentini a botta sicura, Merli Sala si immola e sventa il pericolo.

32′ Lancio lungo di Segato, Fiory esce coi piedi. Il rinvio è però sbilenco. Pedrocchi da centrocampo. La palla non scende.

35′ Ammonito D’Anna.

45′ Fine primo tempo: Savona-Lecco 0-0.

46′ Inizio secondo tempo.

49′ Gol Savona! Lancio di Garbini per Piacentini. L’attaccante ex Albissola stoppa a seguire dal vertice sinistro dell’area e con un mancino in diagonale batte Safarikas in uscita.

63′ Cambio del Lecco. Esce Moleri, entra Silvestro.

64′ Angolo dalla sinistra per il Savona. Dalla bandierina Cambiaso: colpo di testa di Piacentini, Malgrati salva sulla linea, anticipando il proprio portiere comunque sulla traiettoria.

65′ Sostituzione Savona. Esce Muzzi, entra Aretuso.

68′ Ammonito Magonara.

71′ Secondo cambio degli ospiti. Fuori Pedrocchi, dentro Lella.

74′ Terzo cambio della squadra di Gaburro. Esce D’Anna, entra Draghetti.

76′ Gol Lecco! Cross dalla destra di Lisai. Capogna di tests dal limite dell’area piccola, questa volta non sbaglia. 1-1.

78′ Ammonito Fenati.

80′ Doppia sostituzione per la squadra di Grandoni. Escono Grani e Bacigalupo, entrano Corbier e Venneri.

83′ Un cambio per parte (il quinto per il Savona, il quarto per il Lecco). Escono gli autori delle sue reti: Piacentini e Capogna. Al loro posto Tognoni e Poletto.

90′ Sei minuti di recupero.

Finisce 1-1