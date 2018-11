Santo Stefano al Mare, a Marina degli Aregai il primo seminario “Sail Diagnostic”

Santo Stefano al Mare. La Zaoli Sails ha organizzato nel fine settimana del 24 e 25 novembre all’interno del suo Loft a Marina degli Aregai il primo seminario “Sail Diagnostic”.

“L’idea di organizzare questi due giorni di formazione” – spiega Andrea Zaoli, titolare della Veleria - “è nata con 2 obiettivi precisi. Il primo è che alla Zaoli Sails siamo convinti che la nostra esperienza, le nostre conoscenze non debbano rimanere un segreto rinchiuso tra le pareti del nostro Loft, ma debbano essere condivise all’esterno con i nostri clienti attuali e potenziali”.

Questa strategia di condivisione è portata avanti dalla veleria anche attraverso i social media e il nuovo sito www.zaolicruising.com dove, in un’apposita sezione, ogni settimana vengono inseriti articoli con consigli e informazioni riguardanti il mondo della crociera in barca a vela.

“Il secondo obiettivo” – prosegue Andrea Zaoli - “è legato alla posizione geografica della veleria che è sbaricentrata nel nord ovest rispetto al territorio nazionale. Per riuscire a farci conoscere ed avere dei punti di riferimento in tutte le regioni, in questi seminari formiamo i partecipanti per farli diventare nostri collaboratori. Dopo aver mostrato loro in pratica come vengono realizzate le vele, trasformiamo il Loft in un teatro con sedie e maxi schermo, facendo lezione direttamente sul parquet dove poco prima i nostri artigiani cucivano le vele”.

Gli argomenti trattati sono diversi, di seguito un estratto del programma dei due giorni di formazione: la storia della veleria e le sue varie divisioni; come viene realizzata una vela: differenze tra i vari materiali utilizzati; focus sulle varie fasi di lavorazione; come analizzare una vela usata: quali parti controllare e in che modo; le misure fondamentali del piano velico; tecniche per disarmare e piegare le vele; il processo di vendita e la strategia di Marketing della veleria.

“Questo primo seminario è stato un successo oltre le aspettative – conclude Andrea Zaoli- si sono iscritte 14 persone provenienti da tutta Italia isole comprese. Abbiamo fatto tesoro di questa prima esperienza e stiamo già lavorando sulle prossime edizioni del seminario che si svolgeranno nel 2019”.