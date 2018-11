Sanremo. E’ di un ferito grave il bilancio dell’incidente occorso intorno alle 13,30 a Pian di Poma, sull’Aurelia dove una moto Triumph condotta da un uomo si è scontrata contro un’auto Nissan con un impatto talmente violento da scaraventare il centauro sul tetto dell’utilitaria sulla quale viaggiavano due persone, rimaste illese.

Stando a quanto fino ad ora ricostruito, l’auto condotta da un giovane stava svoltando a sinistra per immettersi in una via laterale quando è stata centrata in pieno dal motociclista che viaggiava sull’Aurelia.

di 9 Galleria fotografica Scontro auto moto a Pian di Poma









Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 e un equipaggio di Ospedaletti Emergenza. Presenti anche i carabinieri e gli agenti della polizia stradale. Vista la gravità dell’incidente, la centrale operativa del 118 ha inizialmente allertato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, fatto rientrare in un secondo momento.

Il ferito è rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso, al termine delle quali è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Borea in codice giallo di media gravità.