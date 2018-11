Sanremo, tutto è pronto per lo spettacolo di Pucci al Roof Garden del casinò

Sanremo. Dalle magiche coreografie di Dream, all’esibizione dello Chef Davide Scabin allo show di Anna Maria Barbera, al “One man in show” di Pucci. Sabato 3 novembre il divertimento è d’obbligo al Roof Garden. Il calendario Vip del Casinò di Sanremo sta riscuotendo successi ed apprezzamenti per la qualità e la frequenza degli spettacoli.

Due appuntamenti al mese portano a Sanremo una rosa di artisti ed attori tra i più richiesti a livello nazionale tra cui anche l’attore comico Pucci, sempre presente a “Colorado”. Pucci, attento osservatore della quotidianità, ha scritto un monologo che permetterà anche di confrontarsi con il pubblico che verrà anche coinvolto nella sua graffiante comicità. Ne uscirà un canovaccio dove vizi e virtù della società contemporanea sono fonte di intrattenimento e di argute riflessioni.

“Un’altra serata dove è la comicità e la satira garbata ma anche pungente a coinvolgere il pubblico del Roof Garden. Questa è la proposta di Pucci, uno degli attori comici più richiesti del momento, che da anni riesce ad assicurare un forte audience e presenze costanti in trasmissioni seguitissime come Colorado.” – Sottolinea Casinò Spa- “Abbiamo riscontrato anche per Pucci un forte gradimento dei nostri visitatori. Il Roof Garden sta registrando un altro “Sold Out”, una costante del nostro calendario Vip, che si contraddistingue per la qualità, unita alla professionalità degli artisti, che reputano la piazza di Sanremo e anche il Casinò come una delle location più accoglienti a livello nazionale. Anche lo show di Pucci è parte integrante del calendario eventi cittadino, a sostegno dell’immagine turistica della città”.

Sabato 3 novembre alle 20.30 Pucci –Roof Garden

Andrea Baccan, in arte Pucci, è nato il 23/8/1965 a Milano dove a tutt’oggi vive. Pucci è un cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche; si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume (non ama quella a sfondo politico) e società moderna, coinvolgendo il pubblico, dato che le storie si basano sull’interpretazione in chiave comica di verità attuali e quindi che potrebbero anche essere vissute dal pubblico nella quotidianità. Spesso rievoca grotteschi episodi dell’adolescenza, sia quella vissuta da lui che quella in genere. Nel 2016 debutta con il suo programma su Italia 1 in prima serata “101% Pucci” dove ottiene il suo maggiore successo. Attualmente in tournèe con il suo

spettacolo estivo … con la regia di Dino Pecorella.

Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + spettacolo €100,00

o bicchierata + spettacolo € 30,00. Il programma Vip fa dell’esclusività e del glamour i suoi elementi distintivi, pensato per la migliore clientela, che può trovare i più diversi generi, rappresentati dai protagonisti del mondo dello spettacolo e televisivo, tra i più richiesti del momento. Il cartellone continua con l’Intrattenimento d’autore, l’8 dicembre viene proposto l’atteso concerto di Iva Zanicchi, che torna a Sanremo, dove è “di casa”.

Ecco il programma eventi settembre-dicembre:

Sabato 8 dicembre IVA ZANICCHI

Roof Garden

Per informazioni sugli spettacoli: tel. 0184.505543